«Нормандский формат» был создан исключительно для того, чтобы придать импульс выполнению сторонами конфликта в Донбассе Минских соглашений. Однако три страны из «нормандской четвёрки» – Украина, Германия и Франция – занимаются тем, что всеми способами торпедируют минские договорённости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам консультаций советников глав «нормандской четвёрки» в Берлине.

«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно», – приводит слова Козака РИА Новости.

Он добавил, что не упоминать положения Минских соглашений в документах «нормандской четвёрки» – полный абсурд, так как цель «нормандского формата» именно продвижение минских договорённостей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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