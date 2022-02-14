Шольц заявил о согласии Зеленского предоставить документ об особом статусе Донбасса

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что добился от президента Украины согласия предоставить на рассмотрение «нормандской четвёрки» проект закона об особом статусе ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в Киеве по итогам переговоров с Зеленским.

«Президент меня заверил, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о выборах в Донбассе для дискуссии», – заявил Шольц.

Напомним, в Москве ранее заявили, что не будут вести переговоры в «нормандском формате», пока Украина не даст чёткого ответа по закону об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, Россия напоминает, что согласно Минским соглашениям, этот вопрос Киев обязан обсуждать напрямую с ДНР и ЛНР, от чего украинская сторона категорически отказывается.

В этом контексте Шольц вновь пошёл на поводу у Киева и настаивает на прямых переговорах Украины не с Донбассом, а с Россией, и вновь пугает Москву санкциями за гипотетическое вторжение.

«Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы… Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы готовы к серьезным санкциям», – заявил канцлер ФРГ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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