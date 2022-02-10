В Берлине завершились переговоры политсоветников «нормандской четверки»

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров «нормандского формата». Встреча проходила на дипломатической вилле Борзиг, она продлилась почти 9 часов, – сообщил представителям СМИ информированный источник.

В переговорах участвуют представители России, Украины, Франции и Германии. От Российской Федерации на встрече присутствует заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее Козак заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет не разрешены», а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса.

Предыдущий саммит политсоветников стран «нормандской четверки» прошел в Париже 26 января.

Берлин, Иван Бабурин

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