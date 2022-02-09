Украина снова отказывается от прямого диалога с Донбассом

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов в среду, 9 февраля, сообщил журналистам, что Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, наращивая при этом военное присутствие в зоне конфликта, – сообщает РИА Новости.

«На состоявшемся сегодня заседании трехсторонней контактной группы позиция украинской делегации так и не изменилась. Киев упорно продолжает отказываться от ведения в контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта», – сообщил Борис Грызлов.

Также Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать условия мирного завершения конфликта на востоке Украины.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 9 февраля, как бы подтверждая слова российского полпреда в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил, что Киев не пойдет на прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками во время запланированных на 10 февраля переговоров советников нормандского формата.

«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге (с Донбассом). Снова получит от нас отказ», – заявил министр иностранных дел Украины.

Москва, Иван Бабурин

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