Двадцать украинских олигархов сбежали «от войны» на личных самолётах

Украинские олигархи спешно покинули страну на фоне сообщений западных политиков и прессы о «российском вторжении».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ.

Сообщается, что целью срочных отлётов пресс-секретари крупных бизнесменов называют «командировки», «бизнес-обучение» и тому подобное.

Улетел, в том числе, и «главный украинский олигарх Украины» Ринат Ахметов. Среди других известных «каптитанов бизнеса», покинувших родину, зять экс-президента Леонида Кучмы миллиардер Виктор Пинчук.

Олигархи забирают с собой семьи, близких знакомых и высокопоставленных менеджеров. Депутат от «пророссийской» партии «ОПЗЖ» миллионер Игорь Абрамович заказал бизнес-чартер на 50 человек.

В украинских соцсетях и СМИ гневно реагируют на бегство миллиардеров, которые бросают страну, где простых граждан массово записывают в ряды территориальной обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена срочно прилететь на Украину, чтобы остановить панику в украинском обществе и предотвратить «российское вторжение».

Симферополь, Валентин Карамазов

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