В Киеве ждут погромов на виллах олигархов, сбежавших «от войны с Россией»

По загородным коттеджам и виллам украинских олигархов может прокатиться волна погромов в случае реального обострения в Донбассе и начала войны Украины с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский журналист и радикальный националист Богдан Буткевич.

По его словам, олигархам не простят массового бегства за рубеж на фоне объявленного Вашингтоном на 16 февраля «российского вторжения».

Вместе с тем, националист уверен, что миллиардеры «бегут не столько от Путина, сколько от страха перед украинцами», если в стране начнётся неконтролируемый хаос вследствие войны. В качестве погромщиков, отмечает он, выступят как «патриоты», так и криминалитет.

«Они же видят, как сейчас выносят оружейные магазины и растут отряды территориальной обороны. Они ведь понимают, что если действительно полыхнет – то им всё вспомнят. Либо патриоты, либо просто мародеры. Или и те, и другие. И никакая охрана не спасет. Более того – охрана присоединится. Если ты трус, который не защищает своё, то тебя не за что уважать. Ты – просто мелкий вредитель. И тебя не грех потрясти. Отжать у такого награбленное – это нормально», – приводит слова Буткевича «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне двадцать украинских олигархов спешно покинули страну на личных самолётах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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