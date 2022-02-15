Экс-глава Евпатории решил «остаться за решеткой»

Экс-глава Евпатории, вышедший из мест лишения свободы по УДО, решил «остаться за решеткой». Об этом сам Филонов в ироничной манере сообщил в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля Верховный суд Крыма удовлетворил ходатайство об условно-досрочно освобождении Филонова, приговоренного к 6,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Вчера он объявился в соцсетях и сообщил, что потерял интерес и к Крыму, и «к любого рода государственной и муниципальной службе и всему, что около этого…».

А чуть позже заявил: «После моего УДО опубликовал объявление на странице о поиске работы. Со мной связались мои знакомые с ФСИНа, предложили работу. В принципе, контингент мне знаком, да и шахматы из хлеба я так и не доделал, буду работать в Симферопольском СИЗО».

Многие отмели, что экс-мэр Евпатории непоследователен, ибо ФСИН – это тоже госслужба. Так что шутку он явно не продумал.

Евпатория, Олег Яковенко

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