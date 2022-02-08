Экс-мэра Евпатории выпустят из колонии раньше срока

Верховный суд Крыма рассмотрел ходатайство об условно-досрочно освобождении экс-мэра Евпатории Андрея Филонова.

Как уже сообщал «Новый День», Филонова задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Суд признал Филонова виновным по двум эпизодам преступлений, подпадающих под часть 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В октябре 2020 года экс-мэра Евпатории приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселения.

В марте 2021 приговор ужесточили до 6,6 лет колонии общего режима.

Отбыв 3 года 7 месяцев 2 дня, Филонов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Керченский городской суд. В ноябре 2021 года ходатайство было удовлетворено. Но прокуратура этот вердикт опротестовала.

Сегодня Верховный суд Крыма решение первой инстанции подтвердил. Филонов выйдет по УДО.

Симферополь, Олег Яковенко

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