Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Железнодорожный суд Симферополя вынес приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Суд признал Филонова виновным по двум эпизодам преступлений, подпадающих под часть 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Экс-мэра Евпатории приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселения. После отбытия наказания ему будет нельзя занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение 1,5 лет.

Наблюдатели отмечают, что приговор при такой сумме ущерба достаточно мягкий. А защита заявляет, что Филонов может выйти на свободу уже через несколько месяцев.

Правда, прокуратура имеет право в рамках гражданского судопроизводства взыскать в пользу бюджета Евпатории сумму нанесенного ущерба. Соответствующий иск уже предъявлен.

Симферополь, Олег Яковенко

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