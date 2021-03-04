Бывшему мэру Евпатории ужесточили приговор

Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову пересмотрели приговор за махинации с землей.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Суд признал Филонова виновным по двум эпизодам преступлений, подпадающих под часть 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Экс-мэра Евпатории приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение 1,5 лет после отбытия наказания.

Обвинение сочло приговор слишком мягким и подало апелляцию. Сегодня судебная коллегия Верховного Суда РК согласилась с доводами прокурора о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника и переквалифицировала их на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В итоге наказание увеличили до 6,5 лет лишения свободы. И изменили место исполнения: отбывать срок Филонов будет в исправительной колонии общего режима.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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