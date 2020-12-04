Бывший первый вице-мэр Евпатории рассказал собственную версию своего ареста

Бывший первый вице-мэр Евпатории представил собственную версию своего ареста.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе ушел в отставку первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк, после чего его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По данным следственных органов, преступление было совершено весной 2018 года: за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, а также передачу этого участка в аренду без торгов Вавренюк, якобы, получил объекта капитального строительства.

Сам бывший чиновник утверждает, что пострадал за принципиальность.

Свою версию событий он разместил в соцсетях с припиской «Написано собственноручно, передано через адвоката, размещено семьей».

По словам Вавренюка, задержание не стало для него большим сюрпризом, «и можно даже сказать, что это закономерность».

«Нельзя должностному лицу быть очень уж принципиальным, – рассуждает бывший чиновник. – Поступаешь по закону, рубишь сплеча, отказываешь потому, что нельзя, и одного за другим наживаешь себе врагов, которым ты «перешел дорогу» или «наступил на хвост».

Поработал какое-то время, и вот уже армия этих «друзей» спит и видит как бы тебя уволить, а ещё лучше – посадить. Кто просто делится с друзьями мыслями о том, какой ты негодяй, а многие намеренно начинают лить грязь. И хорошо, если при общении с другими такими же, а ведь ещё идут в правоохранительные органы и откровенно врут, намеренно очерняя. А там пишут справки...

Но больше всего таких «друзей» я приобрёл, когда давал свидетельские показания по уголовному делу полтора года назад (очевидно, речь идет о деле экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова). Раньше свидетелем быть не приходилось, не хотел и в этот раз, но очень уж все настаивали. К тому же, к этому моменту у меня не было ни единой причины, чтобы кого-то выгораживать. И опять же это принципиальность и моё упрямое – по закону!»

Свою версию собственного дела Вавренюк излагает так: «Близкий друг моего бывшего руководителя, находясь в СИЗО (кстати, не задолго до вынесения ему приговора), сообщил в правоохранительные органы, якобы я почти три года назад получил от него взятку – нежилое (самовольно выстроенное) помещение площадью 17 м квадратных через [посредника] (то есть оформлена не на меня, а на иное лицо) за подписание документа от лица администрации города о формировании земельного участка.

Немыслимо. […]

Просто нашлась подходящая ситуация. Вспомнили. Приблизительно три года назад мой бывший руководитель просил о разном – был кадровый голод, и он понимал, что ему нужны специалисты в области права, чтобы укрепить учреждение опытными работниками. А ещё – не один раз просил посоветовать хорошего юриста своим друзьям, родственникам, у которых возникали разнообразные судебные споры и сложные правовые ситуации.

Один из моих друзей как раз недавно уволился из прокуратуры и решил заниматься частной юридической практикой, а поскольку он действительно очень хороший юрист, я его советовал многим своим знакомым. Да что говорить, его юридическими услугами пользовалась и моя семья, хотя я ведь тоже юрист.

Он согласился помочь и вот уже больше трёх лет защищает права на имущество, отстаивает законные интересы своих доверителей – семьи вот этого друга, а всё, что получил за более чем три года постоянной работы – сарай 17 м квадратных.

Так договорились – оплата маленькой частью имущества, которое надо спасти от исков и жалоб соседнего предприятия и его представителей, от возможного сноса. Имущество это – сплошь самовольно выстроенные объекты, которые в конце этих судебных разбирательств будет либо снесено, либо нет. Судебные процессы ещё идут.

То есть, если юрист будет хорош, если объекты удастся спасти – он заработал, а если проиграл суд – будет снос. А пока – тратит свое время, деньги, бензин в надежде выиграть суд.

Да вот незадача – парень-то задержан одновременно со мной. По фактической версии следствия – он не юрист, работающий в надежде выиграть суд и сохранить 17 м квадратных и остальное имущество доверителей, а посредник во взяточничестве со слов уважаемого друга моего бывшего начальника».

Вавренюк высказывает уверенность, что скоро в его деле появится новый «удивительный эпизод», так как «кроме показаний свидетелей, горящих желанием расправиться со мной или нейтрализовать юриста в судебных процессах (я очень удивлён, но представитель предприятия с которым ведутся суды также в числе свидетелей), доказательств по делу нет и быть не может».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 04.12.20

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