Реставрацией Митридатских лестниц теперь занимается ФСБ

Экс-мэра Керчи и теперь уже экс-заместителя министра транспорта Крыма Сергея Бороздина, возможно, неспроста уволили сегодня из правительства РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФСБ провело обыски в ГКУ «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» и изъяло документы, связанные с реконструкцией Митридатских лестниц в Керчи.

Напомним, общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, превысила 1 миллиарда рублей. Работы завершились в минувшем году, а уже в начале февраля лестницы начали снова разваливаться.

Подрядчик обещал в рамках гарантийных обязательств все восстановить в течение 2 месяцев. Сейчас на объекте работают эксперты Минкульта РФ и МВД.

Керчь, Олег Яковенко

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