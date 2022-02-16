«Единая Россия» поспешила откреститься от депутата, сбившего человека и пытавшегося скрыть улики

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 14 февраля автомобиль депутата сбил в Симферополе пенсионерку, которая от полученных травм скончалась. Автомобиль с места происшествия скрылся, позже выяснилось, что его пытались отмыть.

Любопытно, что после появления этой информации в СМИ, партия власти поспешила отреагировать, хотя то, что за рулем сидел Буданов, никто официально не сообщал.

«В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат Государственного совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция «Единой России») совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте крымского отделения «Единой России».

А спикер Госсовета Владимир Константинов комментирует ситуацию так, словно точно знает: за рулем сидел именно Буданов. «Такое поведение для депутата возмутительно. Это вопиющий случай – сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства, – заявил он. – Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об его исключении из партии».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»