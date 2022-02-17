И вот опять: западная пресса назначила новую дату вторжения России на Украину

Западная пресса назначила новую дату вторжения России на Украину. На этот раз отличилось американское издание Politico.

Как уже сообщал «Новый День», за последние 3 месяца на Украине и в западной прессе около десятка раз сообщали «точную» дату российского вторжения. Но Россия нападать упорно отказывалась. Организаторы истерии не унимались: на этой неделе они сообщили не только день, но час начала завоевания Украины. И опять ничего не произошло.

Очередной провал списали на «загадочность Путина».

И вот новые «точные данные»: «Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда преувеличивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, – это то, что произойдет вскоре после 20 февраля», – заявляет Politico, уточняя, что «именно тогда должны завершиться крупнейшие военные учения со времен холодной войны» и «20 февраля также является последним днем ​​зимних Олимпийских игр в Пекине, что наводит некоторых на мысль, что Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина».

Наконец, 20 февраля завершается Мюнхенская конференция по безопасности. «Российское вторжение в то время, когда американский лидер находится в Европе и пока глава украинского государства находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением – своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», – пишет издание.

На Украине же предложили создать «Календарь валютного спекулянта», так как бесконечные даты «российского вторжения» провоцируют только обвал гривны. Но даже украинская валюта уже почти перестала реагировать на подобные сообщения.

Киев, Платон Ефимчук

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