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Пятница, 18 февраля 2022, 14:09 мск

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Суд над крымским олигархом закрыли для прессы

Сакский районный суд начал рассмотрение дела крымского миллионера, владельца сети АЗС Сергея Бейма.

Как уже сообщал «Новый День», 31 июля минувшего года в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть машину Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».
«По версии следствия, которое проведено следственным управлением МВД по Республике Крым, 31 июля прошлого года 54-летний обвиняемый, управляя автомобилем «LEXUS LX 570», двигался с превышением разрешенной скорости по автодороге «Симферополь – Евпатория» в направлении Саки. Автомобиль выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем «TOYOTA CAMRY», который осуществлял поворот во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «TOYOTA CAMRY» – женщина 1954 года рождения скончалась от полученных травм в учреждении здравоохранения.

Прокуратура сочла, что виноват в ДТП именно Бейм. На 18 февраля назначено предварительное судебное заседание. Процесс будет проходить без прессы. Закрытость в суде объяснили ростом заболеваемости COVID-19.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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