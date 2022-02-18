«Мы жертва агрессии» – Тимошенко потребовала от МВФ списать Украине $52 миллиарда долга

Украина подверглась «российской агрессии». Международные кредитные организации обязаны списывать долги странам, которые находятся в тяжёлой ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

«Вопрос, который должен поднять президент, – это вопрос списания долгов Украины. История мира знает массу примеров, когда в таких ситуациях списывались долги государств. Например, 25 странам в начале коронавирусной эпидемии МВФ списал долги. Были примеры в истории, не хочу тратить время, их десятки, когда списывали долги, когда страна попадала в агрессию и другие тяжелые ситуации», – рассуждала экс-премьер.

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они, по международному праву и по «Будапештскому меморандуму», обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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