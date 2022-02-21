Киев жалуется на ежемесячные потери в $5 млрд из-за паники вокруг «российского вторжения»

Прямые и косвенные потери Украины из-за распространяемой информации о «неизбежном нападении РФ» составляют пять миллиардов долларов в месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы администрации украинского президента Ростислав Шурма.

По его словам, ущерб складывается из сокращения инвестиций, сжатия всех рынков и давления международных финансовых спекулянтов. Подсчёт потерь ведётся правительством с первого января.

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок.

Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок ещё около 1,5-2 млрд долларов», – сказал Шурма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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