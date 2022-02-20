Женщины Донбасса отправляют детей в Россию и идут на фронт

Многие женщины народных республик Донбасса направляются в военкоматы после отправки своих детей с бабушками и дедушками в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Я сегодня успел побывать в нескольких военкоматах. И меня поразило то, что не только мужчины туда приходят, но и женщины горят желанием идти на защиту своей земли», – приводит его слова местное издание «Донбасс решает».

«Вчера в Дебальцево я был свидетелем удивительной картины: женщины в военной форме отправляли в Россию своих детей, а сами, по сути, вернулись едва ли не в окопы к своим мужьям», – сказал Кимаковский.

По сообщениям донецких СМИ, мобилизованных женщин и граждан старшего возраста привлекают к работам, которые позволяют освободить максимальное количество боеспособных мужчин для размещения на передовой линии.

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Россию из-за постоянных обстрелов и угрозы украинского наступления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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