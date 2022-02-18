В ЛНР, как и в ДНР объявлена эвакуация. Крым готов принять беженцев

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, призвал жителей региона покинуть регион и поручил руководству республики обеспечить эвакуацию людей в Россию. Ранее, об эвакуации населения объявил лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин, – сообщает Интерфакс.
В заявлении Пасечника говорится: «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации».
Глава ЛНР поручил руководству территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.
По словам Леонида Пасечника, Россия готова принять и разместить жителей республики.
Как сообщает РИА Новости, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что беженцев из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и Крым, а также другие регионы России.
«Помощь в размещении в России беженцев из Донбасса может оказываться по линии МЧС»– заявил Цеков.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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