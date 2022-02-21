С организатора блокады Крыма взыскали 1 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал обоснованными претензии ГУП «Крымэнерго» к бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего зампредседателя Совета министров Республики Крым (занимал этот пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года) обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб, а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Потерпевшими признаны 9 юридических лиц. Основной истец – ГУП «Крымэнерго», которое предъявило Ислямову иск в размере 1 млрд 96 млн рублей.

В декабре 2020 года Верховный суд Республики Крым признал Ислямова виновным в организации диверсии и энергоблокады полуострова, приговорив к 19 годам лишения свободы (позже срок сократили до 18 лет). Поскольку Ислямов находится на Украине, приговор пока заочный.

Однако в осень. 2021 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск «Крымэнерго» к Ислямову, сославшись на истечение срока исковой давности. Апелляционный суд эту точку зрения не разделил и предыдущий вердикт отменил.

«Признать требование ГУП Республики Крым «Крымэнерго» в размере 1,096 млрд рублей ообоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника», – говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Напомним, Ислямова признали банкротом в 2016 году, введена процедура реализации его имущества.

Москва, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»