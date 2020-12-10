В Крыму вынесен приговор организатору энергетической и продуктовой блокад Крыма, бывшему вице-премьеру республики Ленуру Ислямову.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего зампредседаталя Совета министров Республики Крым (занимал этот пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года) обвинили в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб (речь идет о подрыве линий электропередач в Херсонской области Украины в 2015 году, повлекшей энергетическую блокаду Крыма), а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Сегодня Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 19 годам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. А потом его свобода будет ограничена еще на 1 год.

Приговор вынесен заочно, так как сам Ислямов находится на территории Украины.

Напомним, 9 юридических лиц РК предъявили Ислямову иск на сумму свыше 1 млрд рублей. Вопрос возмещения еще не решен.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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