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Среда, 23 февраля 2022, 22:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Стали известны некоторые подробности теракта, готовившегося в Крыму

Стали известны некоторые подробности теракта, который готовили на территории Крыма сторонники запрещенной в России украинской организации «Правый сектор».

Как уже сообщал «Новый День», ФСБ задержала задержаны шесть граждан России, которые собирались устроить взрыв в храме для устрашения населения.
Источники сообщают, что экстремисты собирались заминировать Одигитриевскую часовню, расположенную в поселке Аэрофлотский. Причем, конкретной целью, скорее всего, была не церковь, а расположенный неподалеку коттедж, в котором часто останавливаются высокопоставленный чиновники.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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