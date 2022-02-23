Стали известны некоторые подробности теракта, готовившегося в Крыму

Стали известны некоторые подробности теракта, который готовили на территории Крыма сторонники запрещенной в России украинской организации «Правый сектор».

Как уже сообщал «Новый День», ФСБ задержала задержаны шесть граждан России, которые собирались устроить взрыв в храме для устрашения населения.

Источники сообщают, что экстремисты собирались заминировать Одигитриевскую часовню, расположенную в поселке Аэрофлотский. Причем, конкретной целью, скорее всего, была не церковь, а расположенный неподалеку коттедж, в котором часто останавливаются высокопоставленный чиновники.

Симферополь, Лиана Макоба

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