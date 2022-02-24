В Крыму начали готовить к работе Северо-Крымский канал

Крым рассчитывает на возобновление водоснабжения через Северо-Крымский канал. Это следует из сообщения главы РК в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов распорядился подготовить систему к приему днепровской воды.
«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», – заявил Аксенов.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube