В Крыму начали готовить к работе Северо-Крымский канал

Крым рассчитывает на возобновление водоснабжения через Северо-Крымский канал. Это следует из сообщения главы РК в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов распорядился подготовить систему к приему днепровской воды.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», – заявил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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