Воды – хоть залейся: армия РФ вышла к началу Северо-Крымского канала в украинской Каховке

Вооружённые силы РФ подняли российский флаг над Каховской ГЭС в районе одноимённого водохранилища. Это гидротехническое сооружение является главным и начальным объектом всего Северо-Крымского канала.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о занятии ГЭС российскими войсками сообщают местные чиновники и политики.

Объект уже взят под усиленную охрану артиллерией и бронетехникой.

«И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел – «Грады», танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг», – сообщил мэр Таврийска Николай Ризак.

«Геническ наш, Каховка тоже, Херсон – почти», – приводит слова херсонского политика Геннадия Сивака «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился подготовить крымский участок системы канала к приему днепровской воды.

Симферополь, Иван Капустин

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