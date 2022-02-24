Воды – хоть залейся: армия РФ вышла к началу Северо-Крымского канала в украинской Каховке

Вооружённые силы РФ подняли российский флаг над Каховской ГЭС в районе одноимённого водохранилища. Это гидротехническое сооружение является главным и начальным объектом всего Северо-Крымского канала.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о занятии ГЭС российскими войсками сообщают местные чиновники и политики.
Объект уже взят под усиленную охрану артиллерией и бронетехникой.
«И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел – «Грады», танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг», – сообщил мэр Таврийска Николай Ризак.
«Геническ наш, Каховка тоже, Херсон – почти», – приводит слова херсонского политика Геннадия Сивака «ПолитНавигатор».
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился подготовить крымский участок системы канала к приему днепровской воды.
Симферополь, Иван Капустин
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