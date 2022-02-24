Украинский олигарх Ахметов выгоняет на улицу рабочих крупнейших мариупольских заводов

Владелец металлургического завода «Азовсталь» и меткомбината «имени Ильича» в Мариуполе, украинский олигарх Ринат Ахметов отдал приказ законсервировать производство на предприятиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», письмо с соответствующим текстом разослала сотрудникам заводов группа «Метинвест», принадлежащая Ахметову.

«24 февраля предприятия вырабатывают имеющийся чугун и сталь, и останавливаются», – говорится в письмах.

«На предприятиях формируются списки тех, кто нужен для поддержания производственных мощностей в режиме консервации», – отмечают в «Метинвесте».

Консервация объясняется «близостью фронта» и «угрозой предприятиям». Скорее всего, олигарх не хочет оставлять заводы в рабочем режиме, если в город зайдёт армия Донбасса.

Украинские эксперты иронизируют, что теперь войскам ЛДНР не остаётся ничего другого, как побыстрее занять Мариуполь и запустить предприятия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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