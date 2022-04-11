Украинский олигарх Ахметов отказался платить зарплату мариупольцам, оставшимся на освобождённых армией РФ территориях

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову компания «Метинвест», управляющая двумя мариупольскими металлургическими заводами, заявила, что выплатит апрельскую зарплату только тем сотрудникам, кто приедет в определённые места на территории, подконтрольные киевскому режиму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом появилоь накануне на сайте «Метинвеста».

Согласно распоряжению, деньги не получат все те, кто находится в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, а также в любом другом населенном пункте Украины, который контролируется армией России и республиками Донбасса, или «в другой стране».

Однако согласившиеся переехать на украинские территории получат только 2/3 зарплаты. Донецкое издание «Донбасс решает» сообщило, что условия регистрации в украинских пунктах для желающих получить деньги намеренно усложнены. Таких точек немного, все они находятся далеко от районов боевых действий, через которые предстоит ещё проехать, подвергая свои жизни опасности.

При этом компания не собирается договариваться с властями ДНР и командованием ВС РФ, чтобы организовать выплату зарплат на освобождённых от киевского режима территориях. Как известно, подавляющее большинство жителей Мариуполя не хочет выезжать на территорию, подконтрольную Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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