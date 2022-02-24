Бойцы ДНР уничтожили колонну танков националистического батальона

Армия ДНР продолжает контрнаступление. По последним сводкам, уничтожены несколько танков запрещённого в РФ нацбата «Айдар».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает военкор Семён Пегов.

Кроме того, пленены 14 украинских военнослужащих ВСУ и заняты два населённых пункта.

«Подтверждается факт уничтожения нашей донецкой артиллерией танков, которые принадлежали националистическому подразделению «Айдар», – отметил военкор.

«Также на этом направлении уже точно подтверждаются захваченные пленные – их, как минимум, 14 человек, причём одна из них – женщина. Один пленный был ранен, ему на месте оказали всю необходимую помощь и госпитализировали.

Что касается каких-то перспектив. Помимо того, что продвинулись вперёд, захватили ряд позиций. Также, насколько мне известно, как минимум, два населённых пункта перешли под контроль ДНР и ещё на окраины некоторых заходит донецкая пехота и бронетехника», – сообщил Пегов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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