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Эксперты оценили сроки военной операции в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Военная спецоперация российских войск в Донбассе может продлится пять дней, оценили эксперты. Министерство обороны РФ заявило, что по итогам первого дня все поставленные задачи выполнены.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продвинулись на 6-8 км в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск ВС РФ на день задачи выполнены успешно», – говорится в сообщении на сайте министерства.

По мнению экспертов, ситуация очень быстро меняется. С учетом продвижения военных сил на завершение операции может потребоваться не более пяти дней, считает президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Это базовый показатель. Столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Могут быть освобождены Восток, Центр, Юг. Скорее всего будет сделан и коридор до Приднестровья. Присоединения не будет, думаю», – сказал он в беседе с «Известиями».

Военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что за пределами Донбасса продвижение войск пойдет быстрее. Этот маневр нужен, чтобы окружить украинские силы, сосредоточенные на востоке страны.

«В Донбассе действуют наиболее боеспособные украинские силы, и они там хорошо укрепились, создали инфраструктуру. Можно предположить, что быстрое продвижение может быть за пределами Донбасса, где ниже плотность и качество войск, а также насыщенность территории укреплениями», – рассказал эксперт.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что сроки военной операции зависят от выполнения поставленных целей. Момент завершения будет определяться главнокомандующим, то есть президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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