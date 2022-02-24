Минобороны РФ: Средства ПВО Украины подавлены, инфраструктура авиабаз выведена из строя

Министерство обороны России заявило о выведении из строя военной инфраструктуры авиационных баз вооруженных сил Украины.

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны опровергло информацию зарубежных СМИ о том, что украинские военные сбили российский самолет на востоке Украины. «Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности», – заявили в ведомстве. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинских силовиков сообщило, что украинские ПВО сбили российский самолет в восточной Украине.

В Минобороны РФ также заявили, что российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины.

Ранее сегодня военное ведомство России сообщило, что российские военные, используя высокоточные средства поражения, выводят из строя объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию, военную инфраструктуру Украины. Мирному населению ничего не угрожает, ракеты и артиллерия не используются против украинских городов, заверили в Минобороны.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении к россияна о начале специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи в отражении украинской агрессии. Путин также заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, и призвал украинских военнослужащих «немедленно сложить оружие» и «идти домой».

Добавим, что Верховная рада Украины в четверг ввела военное положение в стране, утвердив соответствующий указ президента Владимира Зеленского. Генштаб ВСУ сообщил, что вооруженные силы России в пять часов утра нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино (Николаев), Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке (Херсон), а также по военным объектам украинской армии. В сообщении ведомства в Facebook говорится, что силы обороны страны «заняли и удерживают оборонительные позиции». В Генштабе опровергли информацию о десантировании российских войск в Одессе.

Москва, Наталья Петрова

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