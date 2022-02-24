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Четверг, 24 февраля 2022, 09:35 мск

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Минобороны: Россия не наносит ракетные удары по городам Украины

Армия России не угрожает гражданскому населению Украины и не использует ракеты и артиллерию против украинских городов, заявили в Минобороны РФ.

Российские военные применяют высокоточные средства поражения, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО, авиацию и инфраструктуру. При этом не было авиационных ракетных или артиллерийских ударов, уточнили в министерство.

Как сообщал «Новый День», Киев обвинил Москву в проведении ракетного обстрела по объектам украинской военной инфраструктуры. В Николаеве и Харькове горят склады с ракетно-артиллерийским вооружением. Взрывы случились в районе военных казарм в Одессе, на базе авиации в Василькове, военных объектах в районе Днепра.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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