В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В ряде городов Украины произошли взрывы. В украинском МВД заявили, что причиной является ракетный обстрел со стороны России, целью которого стали объекты военной инфраструктуры Украины.

Взрывы стали слышны с пяти утра. Сообщается о сильных пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Мощный взрыв прогремел в районе казарм механизированной бригады в Одессе, на базе авиации в Василькове, военных объектах в районе Днепра.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило об эвакуации пассажиров и персонала из международного аэропорта «Борисполь», после того как два взрыва произошли неподалеку от Киева.

Как заявили в Министерстве внутренних дел Украины, взрывы якобы являются ракетными ударами. Крылатыми баллистическими ракетами уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины.

Тем временем, в российском Белгороде жители сообщают о громких взрывах, которые разносятся по всему городу. Вероятно, это звук от запуска залповых систем огня, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Глава государства при этом подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий: «Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой». Он призвал украинских военнослужащих «немедленно сложить оружие» и «идти домой».

Киев, Зоя Осколкова

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