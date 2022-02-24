«Цели должны быть достигнуты»: Песков высказался о сроках операции в Донбассе

Сроки проведения военной операции в Донбассе зависят от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что важно достичь поставленные цели, прежде чем говорить об окончании миссии.

«Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Сроки определяются результативностью, сообразностью, будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что «безусловно» операция может завершиться досрочно, если Владимир Путин решит, что все цели достигнуты. «Но мне об этом ничего неизвестно», – пояснил Песков.

Вопрос о том, действуют ли российские войска в рамках спецоперации только на территории Донецкой и Луганской народных республик, Песков переадресовал министерству обороны РФ. Как и вопрос, до какой границы Москва готова дойти в поддержке ЛДНР.

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий», – заявил пресс-секретарь президента на вопрос, означает ли денацификация Украины необходимость смены ее правительства.

Напомним, утром 24 февраля российские военные начали спецоперацию в Донбассе после просьбы руководства ЛДНР. Президент РФ Владимир Путин объявил о целях отправки военнослужащих в соседние республики: защита людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификации Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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