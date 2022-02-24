Минобороны РФ: подача воды по Северо-Крымскому каналу восстановлена

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу восстановлена. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уже сообщал «Новый День», канал начали готовить к приему воды еще сегодня утром. Ближе к вечеру ряд украинских СМИ сообщили о разблокировке канала, однако это информация не подтвердилась.

Теперь о восстановлении водоснабжения заявили в министерстве обороны РФ.

При этом глава РК Сергей Аксенов в прямом эфире «Крым 24» сообщил: «Завтра утром наши инженеры еще раз проверят готовность заслонок Северо-Крымского канала и систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор воды на старте не был слишком сильным. В течение дня эти работы проведут».

Напомним, канал протяженностью более 406 км (от Новой Каховки до Керчи) обеспечивал до 85% потребности полуострова в воде. Построен он был в советское время, и после 1991 года фактически не обслуживался, поэтому к 2013 году износ сооружения достиг 80%, а потери превышали 60% подаваемой воды или около 700 млн кубометров в год.

После перекрытия канала в 2014 году север и восток Крыма фактически остались без водоснабжения.

Симферополь, Олег Яковенко

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