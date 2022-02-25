Туристам объяснили, как выбраться из южных регионов России

Министерство транспорта Крыма объяснило, как туристам, чьи авиарейсы были отменены, выбраться с полуострова и из других южных регионов России.

Как уже сообщал «Новый День», в территориях, где временно закрыты аэропорты, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

По данным Минтранспорта РК, для организации перевозки пассажиров, которые должны были улетать из аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов) Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам:

– в аэропорты Москвы доставить пассажиров, планировавших прибыть (вылететь) в(из) аэропорты Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк;

– в аэропорт Сочи – пассажиров, планировавших прибыть (вылететь) в(из) Симферополь, Геленджик, Анапа и Краснодар;

– в аэропорт Волгоград – пассажиров, планировавших прибыть(вылететь) в(из) Ростов-на-Дону и Элиста. Также для перевозки данных пассажиров может быть использован аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды.

Из-за отмены рейсов и введения альтернативных маршрутов, авиакомпаниям даны поручения организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме, либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Пассажирам, имеющим авиабилеты на рейсы в указанные аэропорты на период до 02 марта 2022 года, следует обратиться в авиакомпанию.

Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано оформлять билеты на рейсы других авиакомпаний при наличии свободных мест с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest – манифест прерванного полёта).

Аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отменённых рейсов.

Пассажиров отмененных рейсов просят не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании и о статусе рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, включая официальные аккаунты компаний в социальных сетях.

Симферополь, Лиана Макоба

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