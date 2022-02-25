Ростуризм: Около 150 тыс. туристов не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов

В российских регионах, где временно закрыты аэропорты, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных. Об этом сообщается на сайте Ростуризма. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Как отметили в ведомстве, туристы, которые сейчас отдыхают в регионах, где приостановлена работа аэропортов, и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме.

«Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00», – сообщает пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами. В Ростуризме заверили, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий «звездности» для размещения туристов, которые не могут вернуться домой.

Ростуризм призвал отельеров с просьбой идти навстречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости услуг по размещению, а по возможности – без дополнительной платы.

Ведомство также отметило, что вместе с коллегами из Минтранса формирует список туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов.

Таким туристам рекомендовано держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. «Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8-(800)-200-34-11. Линия работает ежедневно с 8:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов», – добавили в Ростуризме.

Накануне утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине для защиты ДНР и ЛНР. В связи с этим Росавиация временно закрыла 11 аэропортов на юге страны до 2 марта: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Симферополь, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж.

Москва, Наталья Петрова

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