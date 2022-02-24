Ростуризм дал советы застрявшим на Кубани и в Крыму путешественникам

Ростуризм опубликовал рекомендации путешественникам, которые не могут вылететь из Краснодарского края и Крыма из-за закрытия аэропортов. Ведомство также посоветовало тем, кто только собирается отправиться в поездки, повременить и уточнять актуальную информацию.

«Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Таким путешественникам мы рекомендуем по возможности скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой», – сообщается на сайте Ростуризма.

При этом ведомство просит управляющих гостиниц и отелей «с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг». «При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Минтранс работает над организацией вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов, более подробная информация появится позже.

Тем, кто сейчас находится за границей и должен возвращаться в закрытые аэропорты, Ростуризм советует держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, а также дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.

Граждан, которые только собирались в поездку в регионы, где было введено ограничение авиасообщения, просят отложить путешествие. При этом в сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, подчеркнули в Ростуризме. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.

Как ранее сообщал «Новый День», Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Не работают воздушные гавани Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа.

Москва, Зоя Осколкова

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