Авиакомпании рассказали, как вернуть деньги за отмененные из-за событий на Украине рейсы

Большинство авиакомпаний уже известили своих пассажиров, что рейсы в южные города России не состоятся вплоть до 3 марта. У каждого перевозчика – свои правила возврата денег.

Напомним, как сообщает Росавиация, до 03:45 по московскому времени 2 марта приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», – говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпании ежеминутно обновляют на своих сайтах список отмененных 24 февраля рейсов, кроме того, опубликовали правила возврата денег. «Всем клиентам отменяемых рейсов будет автоматически оформляться возврат денег», – сообщили в авиакомпании «Победа». Там также обещают прислать всем клиентам смс, либо электронное письмо с информацией об отмене рейса. В соцсетях пассажиры переживают, что не смогут улететь, в том числе, и в Сочи, хотя аэропорт открыт. «Победа» просит всех подождать и следить за обновляющейся информацией.

Авиакомпания «Россия» просит пассажиров отмененных рейсов не ездить в аэропорт, это делать не обязательно даже для возврата средств. «Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с «Аэрофлотом», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты», – говорится в сообщении «России».

S7 Airlines сегодня отменила рейсы не только в вышеперечисленные города, но и в Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ. По крайней мере, на 24 февраля информация такая, но она может измениться в любой момент.

«Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте в разделе «Мои бронирования» и в приложении. Так же можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет», – сообщили в S7.

NordWind информирует, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту приобретения билетов, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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