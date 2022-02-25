Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все рейсы принимаются и отправляют по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», – рассказали в мэрии «Интерфаксу». Для регуляции потоков людей внутри здания воздушной гавани работают волонтеры.

Тем временем, авиакомпании стараются как можно быстрее вывезти своих пассажиров с отмененных рейсов. Для этого назначаются воздушные суда с большей вместимостью.

Ранее в четверг Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта из-за военной операции, которую начала Россия в Донбассе. В частности, закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Ряд авиаперевозчиков заявили о приостановке полетов по этим направлениям.

Сочи, Зоя Осколкова

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