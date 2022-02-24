«Вывезем всех оперативно»: Минтранс и туроператоры решают вопрос с застрявшими на юге России пассажирами

Министерство транспорта России сообщило, что оперативно вывезет всех желающих с юга России железнодорожным и автобусным транспортом. Людям окажут всю необходимую помощь людям на местах, пообещали в ведомстве. Для этого создан оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны, отметили в министерстве.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий… В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры», – говорится в сообщении Минтранса (цитата по «Интерфаксу»). В министерстве добавили, что сообщат о принятых решениях дополнительно.

Ранее в четверг Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта из-за военной операции, которую начала Россия в Донбассе. В частности, закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Ряд авиаперевозчиков заявили о приостановке полетов по этим направлениям.

РЖД объявили, что запустят из южных городов России дополнительные поезда по фиксированным ценам. Дополнительные составы пойдут из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов, а к существующим поездам присоединят дополнительные вагоны, отметили в компании.

Ассоциация туроператоров России в свою очередь сообщила, что туроператоры сейчас собирают сведения о туристах, находящихся в южных регионах страны, и «вырабатывают стратегию выхода из кризисной ситуации». «В настоящее время точных цифр или информации о принятых решениях еще нет», – отметили в АТОР, но пообещали оперативно проинформировать о любых изменениях.

В АТОР добавили, что ряд авиакомпаний – S7, Ютэйр и «Аэрофлот» – предложили пассажирам отмененных рейсов получить компенсацию или поменять билеты. Отмечается, что «Уральские авиалинии» прорабатывают маршруты по новым воздушным коридорам в Армению, Египет, Турцию, на Кипр и для «выполнения обходных рейсов в аэропорты Сочи и Минводы», следует из заявления перевозчика.

Туроператор «Пегас» сообщил, что бесплатно продлевает проживание в отелях для туристов, которые сейчас находятся на российских курортах или за рубежом и не могут вернуться домой из-за закрытия ряда аэропортов на юге РФ. «Туристы будут проживать в своих отелях до момента, пока авиакомпании совместно с Росавиацией найдут решение для организации альтернативных маршрутов вывоза», – цитирует гендиректора компании Анну Подгорную издание tourdom.ru.

Тем временем власти Сочи сообщили о подготовке жилья для пассажиров отмененных авиарейсов.

По словам мэра города-курорта Алексея Копайгородского, сейчас в Сочи находятся 83,7 тысячи туристов, в том числе большое количество семей с детьми. Он заявил, что в Адлерском районе подготовлен маневренный фонд на 6,5 тыс. мест для пассажиров которые не смогут уехать по причине задержки или отмены рейсов. Градоначальник поручил обеспечить запас питьевой воды на железнодорожных вокзалах и станциях, подготовить места для отдыха пассажиров. В мэрии отметили, что городской межведомственный оперативный штаб продолжит работу в круглосуточном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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