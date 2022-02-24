В Крыму и Краснодарском крае сейчас – тысячи уральцев. Им посоветовали ждать инструкции от Ростуризма и не волноваться

В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области сейчас могут находиться тысячи жителей Свердловской области. В связи с закрытием аэропортов они пока не могут вылететь в Екатеринбург. В Уральской ассоциации туризма путешественников попросили не паниковать и дождаться инструкций по дальнейшим действиям от Ростуризма либо от правительства РФ.

«Речь скорее всего идет о тысячах туристов суммарно: которые уехали самостоятельно или с туроператорами. Сейчас разгар горнолыжного сезона, разгар акции кешбэка за туры по России. Но я пока не вижу оснований для волнений. У нас все нормально с железнодорожным сообщением, автотранспортом. Не сомневаюсь, что когда принимали решение о закрытии аэропортов, это предусмотрели», – прокомментировал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он посоветовал всем уральским туристам не паниковать и дождаться инструкции, которая наверняка в течение дня появится либо на сайте Ростуризма, либо на сайте правительства России. По словам президента УАТ, сейчас – не самый высокий сезон. И в случае если туристам придется задержаться в Краснодарском крае или Крыму на несколько дней, отельной номерной базы хватит для размещения.

Что касается тех, у кого были билеты или туры на ближайшие дни, им тоже нужно набраться терпения. «На данный момент никаких конкретных рекомендаций нет. Ни для тех, кто уже находится на территории южных регионов, ни для тех, кто только туда должен ехать. Думаю, в течение дня появится информация по самой механике процесса: будут ли это переносы туров либо отмены с возвратом денег», – отметил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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