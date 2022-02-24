Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта

Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине».

Не работают воздушные гавани Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа.

«Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года», – говорится в сообщении.

Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в ряде южных аэропортах России сегодня утром отменили почти все рейсы.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи в отражении украинской агрессии.

Минобороны России заявило, что российские военные наносят удары по украинским системам ПВО, авиации и военной инфраструктуре, применяя высокоточные средства поражения. Угрозы мирному населению Украины нет, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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