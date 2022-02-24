РЖД запустит дополнительные поезда с юга России

Из южных городов России запустят дополнительные поезда по фиксированным ценам. Такое заявление сделали в РЖД.

Дополнительные составы пойдут из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Кроме того, к существующим поездам присоединят дополнительные вагоны.

«Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», – говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.

В компании добавили, что в настоящее время пассажирские поезда хотят по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Не работают воздушные гавани Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа.

Москва, Зоя Осколкова

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