«Уральские авиалинии» нашли обходные пути для полетов на курорты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о том, что проработала обходные пути для выполнения рейсов в аэропорты российских курортов – Сочи и Минеральных Вод, а также в Армению, Кипр, Египет и Турцию. Об этом сказано в официальном заявлении перевозчика.

В компании напомнили, что временно не выполняют рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Симферополь. Воздушное пространство над южными регионами России, напомним, сегодня утром было закрыто для гражданской авиации в связи с началом военной операции в ДНР и ЛНР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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