Мариуполь в осаде: украинским нацбатам осталось сдаться или идти на прорыв окружения

Второй по величине город бывшей Донецкой области Украины Мариуполь фактически заблокрован объединёнными силами ВС РФ и ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал военный журналист, полковник вооружённых сил РФ, уроженец Харькова Геннадий Алёхин.

«Мариуполь плотно заблокирован. В городе располагаются основные силы добробатов. Нацики приглашали людей Рамзана Ахматовича, они пришли. Завершаются фланговые обходные маневры войск (РФ и ДНР). Они соединятся, по всей видимости, в районе Павлограда. Таким образом, образуется котёл, полное окружение группировки ВСУ на Донбасском направлении. Запасов ГСМ в подразделениях ВСУ осталось мало. Будут сдаваться или пойдут на прорыв. Скорее – первое», – отметил он.

Полковник также прокомментировал обстановку вокруг украинской столицы.

«По Киеву. Российские войска в город не входят. Только на окраины. Завершилось блокирование города на западном направлении. Перерезаны ключевые трассы, в частности, Киев-Житомир. Отрезаны пути подвоза ГСМ, техники, вооружения и боеприпасов. ВСУ использовали запрещённые фосфорные боеприпасы в районе аэропорта Гостомель. Десант действует четко, грамотно. Ребята сумели удержать важный стратегический район до подхода основных сил», – приводит слова Алёхина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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