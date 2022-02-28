В Донбассе украинские войска не дают жителям покинуть город Волноваха

Жители Волновахи не могут выйти в безопасное место из города, так как окопавшийся там украинский гарнизон препятствует эвакуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командир батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, отступающие ВСУ действуют подобным образом во всех населённых пунктах, используя население как живой щит.

«Что самое тяжёлое на нашем театре военных действий? Они не эвакуировали людей, превратив их в живой щит. Волноваха окружена, но никто не удосужился провести эвакуацию заранее, а теперь в соцсети прорываются крики людей, ставших заложниками ситуации.

Мы готовы предоставить коридор гражданским, но никто из ВСУ не обращается к нам с такой просьбой. Напротив – они «рекомендуют» людям самим прорываться с белыми флагами! В суматохе войны это почти самоубийство», – отметил Ходаковский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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