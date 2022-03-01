Болгария открестилась от военной помощи Украине

Болгария заявила, что не поставляла военные самолеты Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев официально сообщил, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 боевых самолетов. Вклад Софии – 16 истребителей Миг-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Болгария эти заявления опровергла:

«Болгария не брала на себя обязательств по поставке Украине военной техники. Мы не брали на себя обязательств по отправке каких-либо истребителей», – цитирует премьер-министра страны Кирилла Петкова «Радио Болгария».

По словам Петкова, Болгария сама испытывает дефицит истребителей и никуда посылать самолеты не собирается.

София поставит Украине несколько грузовых автомобилей с одеждой, палатками, одеялами и обувью. Если будет оказана военная тыловая поддержка, то она будет на уровне ЕС и НАТО, подчеркнул Петков.

София, Игорь Юров

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