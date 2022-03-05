Словакия даже не думает о передаче своих военных самолетов Украине

Словакия не собирается передавать свои военные самолеты Украине. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны страны Мартина Коваль-Какашчикова.

По ее словам, этот вопрос никогда обсуждался. Как отметила представитель словацкого оборонного ведомства, Братислава не может передать другой стране важный элемент защиты воздушного пространства без адекватной замены, передает РИА «Новости».

Ранее Польша и Болгария отказались передать военные самолеты Украине. До этого Киев официально сообщил, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 боевых самолетов Миг-29 и Су-25.

Братислава, Наталья Петрова

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