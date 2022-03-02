В районе Крымского моста собираются запретить судоходство

Министерство транспорта России собирается запретить судоходство в Керченском проливе рядом с Крымским мостом. Проект соответствующего приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после утверждения приказа в районе Крымского моста будет запрещено хождение всех судов, кроме кораблей ВМФ, Пограничной службы и Росгвардии. Подразделения технологического обслуживания будут допускаются в закрытый для плавания район исключительно по решению руководителя объединенного координационного центра или его заместителя.

При этом проход судов под Крымским мостом из Черного в Азовское море и обратно не запрещается, но Росморречфлот запретил судоходство в Азовском море из-за спецоперации на Украине.

Симферополь, Олег Яковенко

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