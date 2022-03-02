Подвергшийся западным санкциям патриотический сайт «ПолитНавигатор» обошёл блокировку – главред

Популярный российский интернет-ресур «ПолитНавигатор», которого прибалтийская компания CherryServers без предупреждения и без пояснений отключила от сервера вместе с данными портала, преодолел технические трудности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня написал сам главред сайта Сергей Степанов.

«Всю минувшую ночь программисты занимались переносом сайта на российский хостинг. Сейчас возобновится публикация свежих новостей, но возможны небольшие перебои – отладка на новом сервере еще продолжается», – отметил главред.

«Интересно, что предоплату за хостинг возвращать иностранная фирма отказалась. Сумма невелика – пусть подавятся. Главным ущербом можно считать потерю части архива публикаций за последние дни, он будет постепенно восстановлен. Прибалты отказались возвращать backup сайта – просто еще один показательный момент «европейского» ведения бизнеса.

Мы благодарим читателей за письма поддержки. Многие интересовались, как произошло, что «ПН» долгое время хостился на Западе? Хотелось бы напомнить, что проект начинался еще в Киеве в феврале 2014 года, и освещавшим события на Украине журналистам совсем не нужно было дарить властям повод для обвинений в работе на «рупор Кремля». Что же, не исключено, что вскоре такой статус наоборот будет давать преимущество в Киеве», – заключил Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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