Запад испугался правды об украинских событиях: «ПолитНавигатор» попал под санкции

Популярный российский патриотический Интернет-ресурс «ПолитНавигатор», публиковавший правдивую информацию о событиях на Украине, оказался под санкциями Запада. Как сообщила редакция портала, сегодня прибалтийская компания CherryServers, которая несколько лет осуществляла хостинг, отключила сайт.

«Сегодня в полдень работа сайта была без предупреждения отключена. Никаких пояснений компания не предоставляет. Сегодня же стало известно об аналогичных санкциях западных хостеров в отношении других ресурсов, освещающих события вокруг Украины», – говорится в сообщении «ПолитНавигатора».

В ближайшие часы сайт «ПолитНавигатор» будет недоступен – программисты готовят переезд на российский хостинг. В то же время редакция подтвердила, что намерена продолжать работу – публикация материалов будет осуществляться в Telegram и социальных сетях.

Москва, Светлана Антонова

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